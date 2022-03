Coluna - Natação inicia ciclo paralímpico com novos protagonistas

Uma publicação compartilhada por Maria Carolina Santiago (@mariacarolinasantiago)

Também no Prêmio Paralímpicos, Gabrielzinho foi escolhido como revelação de 2021. Assim como Carol, o mineiro, de 19 anos, apareceu durante o ciclo de Tóquio. Ele se destacou na Paralimpíada Escolar de 2017 e foi convidado, no ano seguinte, para o Camping Paralímpico, que reuniu as promessas do evento para uma semana de atividades no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, junto da seleção principal. Não demorou para o jovem passar a integrar o grupo. Em 2019, no Parapan de Lima, foram cinco medalhas (duas de ouro) na classe S2 (dentre as voltadas a atletas com deficiências físico-motoras, é a segunda de maior comprometimento).

"[Na ocasião do Camping] Eu vivia uma fase maravilhosa, tinha acabado de passar em uma escola federal. Foi uma decisão difícil, mas, quando recebi o convite, falei para a minha mãe que queria ser atleta, que precisaria treinar mais e mais para ir aos Jogos. Só não imaginava que [a estreia] já seria em Tóquio, tão próximo [risos]. Fui de zero a cem muito rápido, então precisei manter os pés no chão. A gente sabe que chegar [no topo] é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. A Paralimpíada Escolar tem vários talentos que, às vezes, nem imaginam onde podem chegar", disse Gabrielzinho, que nasceu com focomelia (má formação no crescimento de braços e pernas).

Tanto o mineiro como a pernambucana iniciam o ciclo de Paris em um estágio diferente, como destaques das respectivas classes. Nada que os preocupe. Pelo contrário.

"Realmente, quando você tem resultados desses, passa a ser bastante procurada pelas adversárias, [vira] a atleta a ser batida, mas não me incomoda. Na verdade, motiva a querer ser melhor na próxima vez que cair para nadar com elas", afirmou Carol.

"Não me assustei quando cheguei para competir [em Tóquio], estava bem preparado, focado e determinado. Eu já conhecia o chileno [Alberto Abarza] do Parapan. O russo [Vladimir Danilenko] e o ucraniano [Roman Bondarenko]. Darei sempre meu máximo. Quando subo no bloco, olho para os dois lados e penso que sou eu e a água, que não tem ninguém para me parar. Só a borda, quando atingir os 50, 100, 200 metros. Meu foco está em mim e nos treinos", encerrou Gabrielzinho.

Sem etapa brasileira

A World Series teria uma etapa no CT Paralímpico entre 27 de março e 3 de abril, mas a World Para Swimming (WSP), entidade ligada ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e responsável pela natação adaptada no mundo, informou ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) que o evento não será mais realizado. A World Para Athletics (WPA) - também vinculada ao IPC, cuida do atletismo paralímpico - também não realizará a edição brasileira do circuito mundial, que seria simultânea à da natação, no mesmo local.

"Em substituição ao evento internacional, será realizado uma outra competição na mesma data e local com a maior similaridade possível no que diz respeito à elegibilidade e programa de provas. No entanto, não haverá classificação internacional. O CPB acrescenta ainda que será realizada uma reunião com a comunidade do atletismo na semana que vem para mais informações e esclarecimentos", diz a nota divulgada na última quinta-feira (4), sobre o cancelamento da etapa de atletismo.