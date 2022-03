Seleção sub-17 goleia Bolívia por 7 a 0 no Sul-Americano

A seleção feminina sub-17 goleou a Bolívia por 7 a 0, nesta sexta-feira (4) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai), em jogo válido pelo Grupo B do Campeonato Sul-Americano da modalidade. A vitória levou o Brasil à liderança da chave, com 6 pontos.