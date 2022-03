Tênis: Thiago Wild perde para Zverev na abertura da Copa Davis

O alemão Alexander Zverev derrotou o brasileiro Thiago Wild por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2), nesta sexta-feira (4) no Parque Olímpico (Rio de Janeiro), no primeiro confronto da fase qualificatória da Copa Davis entre Brasil e Alemanha.

“É um jogador [Zverev] que dispensa comentários, do topo do ranking. Acho que não consegui jogar o meu melhor tênis pela imposição que ele entrou. Ao mesmo tempo acho que consegui exercer o meu papel, fazer o que me propus fazer antes do jogo [...] Acho que as situações do jogo foram boas. Saio de cabeça erguida por fazer uma boa partida, mas com uma sensação de que poderia ter jogado um pouco melhor”, declarou Wild em coletiva após o jogo.

Agora as atenções se voltam para Thiago Monteiro, que pega o alemão Jan-Lennard Stuff ainda nesta sexta. Já no sábado a disputa começa às 14h (horário de Brasília) com o jogo de duplas. Em caso de necessidade podem ser disputadas mais duas partidas de simples, para definir quem vence a melhor de 5 partidas.

A expectativa é que o Brasil volte, ao menos, a superar a primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis, o que não acontece desde 2001.