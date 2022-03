Entrada continental da Ponte Hercílio Luz será bloqueada sábado e domingo para manutenção

A entrada continental da pista de rolamento da Ponte Hercílio Luz, estará totalmente bloqueada nestes sábado, 5, e domingo, 6, para obras de manutenção. Via de regra, a pista de rolamento já fica exclusiva para pedestres e ciclistas aos fins de semana. Nestes dias, porém, quem quiser fazer a travessia para se deslocar entre do Continente para a Ilha a pé ou de bicicleta deverá usar as passarelas laterais. Já a entrada insular para a estrutura estará liberada para quem quiser passear pela estrutura.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explica que será feita a substituição da peça que tem a finalidade de evitar o desnível entre a ponte e o solo. Será retirada uma cantoneira, que tem causado ruídos que resultam em desconforto sonoro.

“Muito embora não tenha nenhum risco para quem trafega na ponte e para a estrutura, a cantoneira se mostrou não sendo uma solução ideal por conta do desconforto auditivo. Por isso, vamos colocar um material semelhante ao já utilizado nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que tecnicamente chamamos de lábio polimérico”, afirma Vieira.

Tempo necessário

O trabalho se inicia às 7h de sábado e a previsão é de que seja concluído até a meia-noite de domingo. Apesar de ser um serviço considerado simples, o tempo é necessário para a cura do graute (uma pasta de argamassa de alta resistência), usado na manutenção, leva 24 horas.

O trabalho faz parte da manutenção executada pela empresa Técnica de Engenharia Ltda (TEC), vencedora do certame que escolheu a responsável por cuidar da Ponte Hercílio Luz pelos próximos cinco anos.