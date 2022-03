Óleos de Peixe. O que você precisa saber!

Provavelmente, você já ouviu falar que os óleos de peixe podem ter benefícios maravilhosos para sua saúde. Nos últimos anos, os óleos de peixe tornaram-se amplamente disponíveis tanto na forma de cápsulas quanto na forma líquida. Os óleos de peixe são ricos em ácidos graxos ômega-3 (que são difíceis de consumir em sua dieta, especialmente se você não come peixe), bem como vitamina A, C e D.

Aqui estão alguns dos benefícios surpreendentes que os óleos de peixe têm, reduzindo a inflamação, aumentando sua memória, fortalecendo seu sistema imunológico, reduzindo o risco de doenças cardíacas, melhorara a saúde óssea, entre outras.

Infelizmente, nossos corpos simplesmente não podem produzir óleos ômega-3 por conta própria. A única maneira de obter esses óleos na dosagem correta é comendo peixe 2 vezes por semana ou tomando óleos de peixe. Muitos de nós, especialmente se não moramos perto do mar, não comemos peixe duas vezes por semana, então tomar um suplemento de óleo de peixe é nossa melhor aposta para garantir que estamos recebendo a quantidade adequada de ômega-3. Se você preferir obter óleos de peixe diretamente da fonte, é recomendável comer peixe assado, grelhado ou cozido no vapor. Fritar peixe parece esgotar os benefícios nutricionais.

A qualidade dos suplementos pode variar muito e isso certamente se aplica aos óleos de peixe. Você deve ter certeza de que é um suplemento de óleo de peixe de alta qualidade que você está tomando. Os dois principais ácidos graxos no óleo de peixe são EPA e DHA. Siga estas diretrizes para garantir que você está recebendo um óleo de peixe de qualidade. Um mínimo de 500 miligramas combinados de EPA e DHA, resultados de testes de terceiros no rótulo do suplemento, sem cheiro ou gosto de peixe; isso pode significar que deu errado e certificação de que apenas espécies de peixes não ameaçadas foram usadas.

Se você seguir essas quatro diretrizes, seu óleo de peixe fornecerá todos os benefícios valiosos que os óleos ômega-3 oferecem.

