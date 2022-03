A Serra do Rio Rastro, rodovia SC-390, terá alterações no trânsito para a realização do 15º Desafio da Serra do Rio do Rastro neste domingo, dia 6 de março. O tráfego terá fechamento total das 5h30 às 14h.

O evento foi autorizado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Motoristas que precisem subir ou descer a Serra no domingo poderão usar como alternativa a BR-282.