Futebol: federação russa recorrerá à Corte Arbritral do Esporte

A União Russa de Futebol (RFS, sigla em russo) irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra Fifa e Uefa, que na última segunda-feira (28) suspenderam a participação das seleções (feminina e masculina) e dos clubes do país em qualquer competição organizada pelas entidades, por tempo indeterminado. O pacote de sanções conjunto foi anunciado quatro dias após a a invasão militar russa na Ucrânia. Entre as punições, está a exclusão da seleção masculina russa das Elimiinatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar.

"A RFU exigirá a recolocação de todas as seleções masculinas e femininas da Rússia de futebol nos torneios em que participaram (inclusive na fase de qualificação da Copa do Mundo no Catar), bem como indenização por danos,", diz o comunicado.