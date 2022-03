Fortaleza atropela Pacajus e vai à semifinal do Campeonato Cearense

Atual tricampeão, o Fortaleza segue vivo na busca pelo tetracampeonato cearense. Nesta quarta-feira (2), o Leão do Pici goleou o Pacajus por 5 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, no jogo de volta do confronto pelas quartas de final da competição. Na semifinal, o Tricolor enfrenta o Ferroviário, em datas e horários que serão informados pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

FIIIIIM DE JOGO! ESTAMOS NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO CEARENSE! VENCEMOS O PACAJUS POR 5 A 0! VAMOOOOOOO!



?? Robson

?? Pikachu

?? Moisés

?? Romero

?? Hércules



NO PLACAR AGREGADO, 6 A 0. ???????? pic.twitter.com/J0mr3yGwyF — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) March 3, 2022

Se for campeão em 2022, o Fortaleza se iguala ao Ceará como maior vencedor do Estadual. O Vozão lidera a estatística com 45 títulos. O certo é que após quatro anos consecutivos em que o Clássico Rei decidiu o Cearense, a final desta temporada terá ao menos um time diferente, já que o Alvinegro caiu nas quartas de final para o Iguatu, que pega o Caucaia na outra semifinal.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, no último dia 24 de fevereiro, também na Arena Castelão, o Fortaleza entrou em campo com a vantagem do empate, mas não demorou a abrir o placar. Aos dez minutos, cinco após Moisés acertar a trave, o atacante Robson marcou um bonito gol de cobertura. Quatro minutos depois, Moisés acertou novamente a trave. Aos 37, foi a vez de o zagueiro Tinga parar no travessão. Nos acréscimos, enfim, o lateral Yago Pikachu ampliou para o Leão.

Na etapa final, Moisés se redimiu das bolas que pararam na trave e balançou as redes, aos seis minutos. Aos 30, o atacante Silvio Romero, aproveitando o rebote do goleiro Jhones, fez o quarto do Fortaleza. Por fim, aos 41, o meia Hércules driblou o camisa 1 do Pacajus e fechou o marcador na Arena Castelão.

Antes de pensar no Ferroviário, o Leão volta a se concentrar na Copa do Nordeste. No sábado (5), a equipe tricolor visita o Altos no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela sétima rodada da primeira fase do torneio regional.