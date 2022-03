Copa do Nordeste: Botafogo-PB entra no G4 do Grupo B e afunda Sergipe

O Botafogo-PB é o novo integrante da zona de classificação do Grupo B à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), o Belo venceu o Sergipe por 3 a 0 no Almeidão, em João Pessoa, em confronto adiado da primeira rodada da competição.

??2T 48' | #BOTxSER | 3x0



VITÓRIA MAIÚSCULA DO BELO! Alô @CopaDoNordeste , tô no G4! Resultado muito importante para manter o Maior da Paraíba vivo na busca pela classificação! DOMINGO É DIA DE CLÁSSICO, DOMINGO É DIA DE ALMEIDÃO! ???? #MaiordaParaíba #XerifedoNordeste pic.twitter.com/qNQYwyYm4Y — Botafogo-PB (@BotafogoPB) March 3, 2022

O Alvinegro da capital paraibana foi aos mesmos 11 pontos do CRB, vice-líder da chave, mas fica atrás, em terceiro, pelo saldo de gols. O Ceará, primeiro colocado, tem apenas um ponto a mais. O Gipão permanece na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto.

O atacante Adilson Bahia foi artilheiro da noite, com dois gols, ambos de pênalti, aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 40 da segunda etapa. O meia Anderson Paraíba fez o segundo dos anfitriões, nove minutos após o intervalo, soltando uma bomba da entrada da área. Os visitantes jogaram 70 minutos com um homem a menos, após a expulsão do lateral Elivelton.

O Botafogo volta a campo neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília), para o Clássico Emoção, diante do Campinense, novamente no Almeidão. No mesmo dia, às 18h30, o Sergipe visita o Náutico nos Aflitos, em Recife. Os jogos valem pela sétima rodada da Copa do Nordeste.