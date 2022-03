Ceará elimina São Raimundo-RR e segue adiante na Copa do Brasil

O Ceará está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), o Vozão derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0 no Canarinho, em Boa Vista. Além da vaga na etapa seguinte para enfrentar a Tuna Luso, a equipe alvinegra garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão.

FIM DE JOGO, VOZÃO CLASSIFICADO! #SAOxCSC - 0x3

Mendoza, Cléber e João Vitor (GC)

O atacante Stiven Mendoza colocou a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro à frente com um golaço. Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele recebeu na intermediária, deu uma caneta no volante Juca Maranhão e bateu da meia-lua, no canto do goleiro João Vitor. Aos 17 da etapa final, o meia Vina cobrou escanteio e o atacante Cleber marcou de cabeça. Nos acréscimos, o zagueiro Selson afastou a bola em cima do goleiro João Vitor, que desviou para o próprio gol. O São Raimundo, que disputará a Série D em 2022, pouco assustou.

Nos outros dois confrontos iniciados às 19h desta quarta, os times da casa se deram bem. O Altos, da Série C, venceu o Sport, da Série B, por 1 a 0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O atacante Betinho, que perdeu ao menos três chances no jogo entre as equipes no último domingo (27), pela Copa do Nordeste, desta vez não desperdiçou e balançou as redes aos 18 minutos do segundo tempo.