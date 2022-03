"O olhar da mulher em ação" é tema da primeira edição do Esse Papo me Interessa de 2022

O Dia Internacional da Mulher será o assunto da primeira edição de 2022 do ciclo de debates "Esse Papo me Interessa", organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), no dia 8 de março (terça-feira), às 14h. Neste ano, o tema será "O olhar da mulher em ação".

Participam a educadora social e coordenadora da Rede Integrada de Proteção à Criança e ao Adolescente - Região das Ilhas (POA), Beatriz Gonçalves Pereira; a servidora pública federal e coordenadora do programa de mentoria para altos executivos do setor público da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Mariana Oliveira; e da artista suíça Mona Caron, que tem foco em pinturas murais de grande escala em espaço público. O encontro virtual terá ainda uma participação especial da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Este é o terceiro ano que o Dia Internacional da Mulher é abordado no ciclo de debates. Em 2020, naprimeira edição do Esse Papo me Interessa, as conversas destacaram a igualdade de gênero.No ano seguinte, foram abordadosos desafios das mulheres em cargos de liderança no poder público.

Para o encontro virtual de 2022, a Escola de Governo (EGov) fornecerá certificado de participação aos interessados mediante inscrição prévia e registro de presença durante o evento.

• Clique aqui para fazer a inscrição.

SERVIÇO

O quê: Esse papo me interessa – O olhar da mulher em ação

Quando: terça-feira (8/3), ÀS 14H

Onde assistir:planejamento.rs.gov.br/youtube