Tudo Fácil Empresas é apresentado para prefeituras no interior

O governo do Estado, representado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS) e projeto DescomplicaRS, realiza visitas a prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre e do interior para tratar sobre a implantação do Tudo Fácil Empresas. Por esse processo, a abertura de empresas com atividades de baixo risco ocorre em até dez minutos, de forma totalmente on-line e gratuita.

A primeira etapa de reuniões para o projeto de interiorização será concluída no início deste mês de março. Serão visitados 20 municípios responsáveis por 54% do número de empresas ativas no RS. Encontros já foram realizados em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Sapiranga, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Uruguaiana e Viamão.

Secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal participou de reuniões no interior, já que os trabalhos desenvolvidos para a criação do Tudo Fácil Empresas começaram no ambiente do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede). O titular da SPGG esteve reunido com o prefeito Fábio Branco, de Rio Grande, e a prefeita Paula Mascarenhas, de Pelotas, no fim de fevereiro.

“O Rio Grande do Sul foi pioneiro no serviço de abertura de empresas com todos os passos dentro de um ambiente virtual, em um único acesso e sem custo para empreendimentos de baixo risco. A adesão de municípios terá um papel fundamental para o progresso desta iniciativa”, afirma Gastal.

O Tudo Fácil Empresas foi lançado em Porto Alegre em dezembro de 2021. Em um mês de funcionamento, proporcionou a abertura de 84 negócios. Para a presidente da Junta, Lauren de Vargas Momback, “a meta é levar, este ano, o mesmo desenvolvimento econômico para outros municípios do RS”.

Coordenador do DescomplicaRS, Tomás Holmer afirma que o objetivo da série de visitas é mostrar aos prefeitos os ganhos possíveis ao simplificar os processos de abertura de empresas, como geração de emprego e renda e atração de novos negócios.



Para poder implantar o Tudo Fácil Empresas, as prefeituras precisam apresentar algumas contrapartidas, como a organização dos endereços e viabilizar a inscrição municipal automática.



O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, considera o Tudo Fácil Empresas “uma oportunidade de melhorar o ambiente de negócios para aqueles que desejam empreender no município, dando mais um passo na desburocratização e agilidade do serviço de constituição de empresas”. Caumo destaca que Lajeado foi a primeira cidade do interior do Estado a ter uma unidade do Tudo Fácil (para pessoas físicas), e a implementação do Tudo Fácil Empresas “certamente será uma etapa nesta contínua melhora do ambiente empreendedor”, acrescenta.

• Clique aqui e acesse o site do Tudo Fácil Empresas