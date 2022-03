Demolidora inicia instalação de telas de proteção para implosão de prédio da antiga sede da SSP

Teve início na tarde de segunda-feira (28/2) a instalação das telas de proteção reforçada que irão envolver a estrutura colapsada da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Porto Alegre, dentro das ações de preparação a implosão do prédio, que será realizada na manhã de domingo (6/3).

Para a instalação, operários da FBI Demolidora, empresa contratada para executar a implosão e a remoção das 20 mil toneladas de escombros que irão restar no terreno após a operação, sobem até o quarto andar do prédio e passam a tela ao redor de toda a estrutura através da abertura das janelas. As telas são estendidas e fixadas cobrindo os quatro lados da edificação.

Serão sobrepostas quatro camadas da tela de proteção reforçada para evitar que, durante a implosão, pedaços da estrutura sejam arremessados para fora da área de risco. A previsão é de que, até sexta-feira (4/3), todas as telas estejam instaladas.

Nesta terça (1º/3), a Comunicação da SSP anunciou a abertura de credenciamento à imprensa para acesso à área especificamente destinada aos jornalistas para a cobertura da implosão.