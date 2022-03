SSP abre credenciamento de imprensa para cobertura de implosão da antiga sede

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio de sua Coordenadoria de Comunicação (Ascom), informa que está aberto o período de credenciamento para profissionais de imprensa interessados em registrar a implosão do prédio da antiga sede da pasta, a ser realizada na manhã do próximo domingo (6/3). A solicitação de credenciamento deve ser enviada pelas chefias de redações até as 12h de sexta-feira (4/3), para o e-mail [email protected]

O credenciamento permitirá acesso à área destinada especificamente para a cobertura de imprensa, onde também ficarão autoridades, localizada no cais do porto da capital. À exceção desse espaço, os jornalistas só poderão atuar fora do perímetro de isolamento de segurança da operação, que irá evacuar totalmente o entorno do prédio da antiga sede em um raio de 300 metros. O ingresso de nenhuma pessoa será permitido.

Para cada órgão de imprensa, será admitido o credenciamento de uma equipe com, no máximo, quatro pessoas (incluindo motorista nessa soma) e um carro. Na solicitação de credenciamento, devem constar, obrigatoriamente:

• nome de veículo ao qual a equipe está vinculada;

• nome e número de telefone celular do chefe de redação responsável pela solicitação e pela equipe;

• nome completo, RG, CPF, cargo/função e número de telefone celular de cada integrante da equipe (incluindo dados do motorista), de no máximo de quatro pessoas;

• placa, modelo e cor do veículo que será utilizado pela equipe no dia.

A Ascom da SSP dará o retorno por e-mail em até 24 horas após o envio do pedido. Não serão admitidos credenciamentos de estudantes ou profissionais que não estejam vinculados a veículos de imprensa.

O e-mail de retorno trará as informações pertinentes quanto ao acesso à área destinada especificamente para a cobertura de imprensa, bem como quanto ao horário limite para ingresso no local e para a saída do terreno após a implosão.

Ao solicitar o credenciamento, os veículos concordam que as equipes designadas para a cobertura deverão seguir rigorosamente todas as orientações da Ascom da SSP, bem como das autoridades do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) que coordena a operação, tendo ciência de que descumprimento das orientações poderá acarretar na retirada da equipe do local reservado à cobertura.

Em razão da segregação do espaço aéreo no perímetro de segurança da operação, o que torna proibido qualquer voo de aeronaves e drones que não sejam da Segurança Pública ou da equipe contratada para a implosão, proibição que incluiu aeronaves e drones de veículos de imprensa, a Ascom da SSP fornecerá fotos e vídeos aéreos da implosão, bem como imagens terrestres.