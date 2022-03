Federação Gaúcha de Futebol confirma nova data para Gre-Nal

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nova data para o Gre-Nal válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2022. O clássico está marcado para o dia 9 de março, quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio. De acordo com a FGF, a nova data foi definida após conversas com os clubes envolvidos e a empresa detentora dos direitos de transmissão da competição.

A 10ª rodada do Gauchão está mantida para os dias 5 e 6 de março, conforme a tabela original e grade de transmissão, assim como a rodada final da fase classificatória, marcada para o dia 12.

A partida entre Internacional e Grêmio estava marcada, inicialmente, para as 19h do último sábado (26), mas não foi realizada por causa de um ataque ao ônibus da delegação do Tricolor. O ataque ocorreu pouco mais de uma hora antes de a bola rolar no Beira-Rio. O Grêmio decidiu que não entraria em campo e o Inter concordou.

O volante Mathias Villasanti, do Grêmio, foi atingido no rosto por uma pedra atirada no ônibus. Ele precisou passar a noite no hospital Moinhos de Vento após exames constatarem traumatismo craniano e concussão cerebral. Além disso, ele teve escoriações no rosto e um trauma no quadril. Villasanti foi reavaliado no domingo de manhã pelo médico gremista, Márcio Dornelles, e pela equipe do hospital. Segundo o clube, o atleta já está em casa e seguirá monitorado.

O Grêmio agradeceu as mensagens de apoio recebidas de entidades, personalidades, torcedores e outros clubes. O Tricolor ainda repudiou outro caso de violência ocorrido no sábado: o ônibus com a delegação do FC Cascavel foi apedrejado na saída do estádio Willie Davies, em Maringá (PR), após o jogo contra o time da casa pelo Campeonato Paranaense.