Rio Grande do Sul registra a maior temperatura de sua história com 42,9ºC

Com a temperatura de 42,9ºC em Uruguaiana, na fronteira Oeste, o Rio Grande do Sul atingiu no domingo (27/2) sua maior marca da história, de acordo com a MetSul Meteorologia. O recorde anterior era de 42,6ºC registrado em 19 de janeiro de 1917 em Alegrete e em 1º de janeiro de 1943 em Jaguarão.

— O registro é extraordinário do ponto de vista histórico na climatologia do Rio Grande do Sul porque se trata da maior temperatura máxima já observada oficialmente no Estado desde que tiveram início as medições regulares entre os anos de 1910 e 1912 — informou a MetSul, que também lembrou que a marca é a maior da história gaúcha para o mês de fevereiro.

