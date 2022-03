Gauchão 2022: União Frederiquense empata e fica beirando a zona de rebaixamento

O empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, na noite do domingo (27/2), manteve o União Frederiquense na décima posição na fase classificatória do Gauchão 2022. O time do técnico Daniel Franco soma oito pontos e está fora da zona de rebaixamento graças aos critérios de desempate.

Faltando duas rodadas para o encerramento da primeira fase, o Leão da Colina tem um jogo em casa e outro longe de Frederico Westphalen. No domingo (6/3) recebe o São José. E no dia 12 de março encara o Caxias no estádio Centenário.

O Gauchão deste ano reúne 12 equipes. Os quatro melhores avançam para as semifinais, enquanto que, os dois piores colocados serão rebaixados à Divisão de Acesso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.