Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro interdita Circo Voador

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) interditou ontem (27) o Circo Voador, localizado no bairro da Lapa, região central da cidade. “O Certificado de Vistoria Anual do estabelecimento, emitido pela Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP) do CBMERJ, está vencido desde março de 2020”, informou a corporação, em nota.

Desde a última sexta-feira (25), o CBMERJ intensificou a fiscalização das edificações nos aspectos relacionados à possibilidade de incêndio e pânico, com o objetivo de assegurar a segurança da população que vai aproveitar o carnaval em locais que promovam festas e bailes.

Na próxima quarta-feira (2), a corporação divulgará balanço das vistorias efetuadas neste carnaval e das interdições realizadas, de acordo com informação fornecida hoje (28) pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.