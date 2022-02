Copa do Nordeste: Altos e Sport empatam em prévia da Copa do Brasil

A partida entre Altos e Sport, pela Copa do Nordeste, terminou sem vencedor. Neste domingo (27) os dois times não saíram do zero no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, em duelo atrasado da quarta rodada da competição e que serviu de prévia do confronto de quarta-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no mesmo local, pela Copa do Brasil. Por estar mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Leão pernambucano terá a vantagem do empate.

O resultado pouco influenciou as equipes na tabela. O Jacaré piauiense aparece em quinto lugar no Grupo B, com os mesmos oito pontos do Náutico, quarto colocado e último clube na zona de classificação às quartas de final, ficando atrás pelo número de gols feitos. Os rubro-negros também somam oito pontos e aparecem em terceiro no Grupo A, mas não vencem há seis jogos.

A primeira boa chegada foi do Sport, aos 15 minutos da etapa inicial, em cabeçada do volante Pedro Naressi que foi rente à trave. O Altos, porém, teve as chances mais claras, parando duas vezes no travessão. Primeiro aos 24 minutos, com Betinho, também de cabeça. Depois aos 40, em chute de longe do também atacante Eliélton.

As equipes perderam intensidade no segundo tempo. A primeira chance do Sport apareceu aos 27 minutos, em chute de primeira do atacante Vanegas dentro da área que foi por cima do gol. Aos 36, Betinho ganhou mais uma pelo alto e novamente cabeceou para fora. Aos 42 minutos, o Leão ainda perdeu o volante William Oliveira pelo segundo cartão amarelo. Nada, porém, que influenciasse o resultado final.