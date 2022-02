Com time alternativo, Athletico-PR é superado pelo Operário

O Athletico-PR perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Paranaense após ser derrotado por 2 a 1 pelo Operário, neste domingo (27) na Arena da Baixada. Com este resultado o Furacão ficou na 5ª posição com 17 pontos. Já o Fantasma ocupa a vice-liderança da competição, com 18 pontos. O líder é o Maringá.

Mirando a decisão da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, o Athletico-PR entrou em campo com uma equipe alternativa.

Assim, o Operário se aproveitou deste Furacão mais frágil e abriu uma vantagem de 2 a 0 graças a gols do meio-campista Marcelo. Nos últimos minutos do confronto a equipe da casa ainda descontou com Juninho, mas a vitória final foi mesmo do Fantasma.

Pelo Campeonato Paranaense, o Athletico-PR volta a entrar em campo no próximo domingo (6), contra o Cascavel. No mesmo dia o Operário mede forças com o Azuriz.