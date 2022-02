Ceará é eliminado nas quartas de final do Estadual

O Ceará está fora da busca pelo título do Campeonato Cearense, pois foi eliminado nas quartas de final da competição após ser superado por 4 a 3 pelo Iguatu na disputa de pênaltis, neste sábado (26) no estádio Morenão.

O Vozão até começou a partida deste sábado em vantagem, pois venceu o confronto de ida por 2 a 1, na última terça-feira (22) no Castelão. Assim, conseguiria avançar mesmo com um empate.

Porém, o Iguatu conseguiu vencer por 1 a 0 nos 90 minutos graças a gol de Otacílio e forçou a disputa na marca da cal. Nos pênaltis a equipe da casa contou com o brilho do goleiro Léo, que defendeu as cobranças de Vina e de Gabriel Lacerda, e fechou a disputa por 4 a 3.

Nas semifinais do Campeonato Cearense o Azulão enfrenta o Caucaia.