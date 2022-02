Clássico entre Juventude e Caxias pelo Campeonato Gaúcho acaba zerado

A edição 286 do clássico Ca-Ju terminou sem vencedor. Neste sábado (26), Juventude e Caxias não saíram do zero no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

51/2º | Juventude 0x0 Caxias



Final de jogo no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Gaúcho



????Fernando Alves/ECJuventude#JUVxCAX pic.twitter.com/auc0OBM35l — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 26, 2022

O resultado foi ruim para os dois rivais. A equipe alviverde foi a oito pontos, assumindo provisoriamente o décimo lugar, provisoriamente fora da zona de rebaixamento. Para seguir assim, o Ju torce para que o União Frederiquense não some pontos diante do Brasil de Pelotas no domingo (27), às 19h (horário de Brasília), em Frederico Westphalen (RS). O time grená, com 12 pontos, está com a terceira posição e o lugar no G4 ameaçados na sequência da rodada.

No primeiro tempo, o goleiro César salvou o Juventude ao espalmar, quase em cima da linha, aos 13 minutos, uma bola que desviou no zagueiro Paulo Miranda, do próprio time. Aos 42, o atacante Batista teve nova chance de abrir o marcador para o Caxias, mas o chute, dentro da área, foi por cima do gol. Na etapa final cada equipe teve um jogador expulso (o zagueiro Rafael Dumas do lado grená e o lateral William Matheus do alviverde) e o placar se manteve inalterado.

Os dois times voltam a campo pelo Gauchão no próximo fim de semana, pela décima rodada. No sábado (5), o Caxias visita o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim, às 19h. No mesmo horário, mas no domingo (6), o Juventude recebe o lanterna Guarany de Bagé no Alfredo Jaconi. Antes, na quarta-feira (2), o Ju pega o Porto Velho, também às 19h, no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em outro jogo deste sábado pelo Estadual, o São José venceu o São Luiz fora de casa, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS), por 3 a 0. O lateral David Luís, o atacante Cristiano e o goleiro Fábio (de pênalti) fizeram os gols do Zequinha, que subiu para sexto lugar, com 11 pontos. O Rubro está uma posição à frente, com 12 pontos.

Pela décima rodada, o São José enfrenta o União Frederiquense às 16h do próximo domingo, fora de casa. Mais tarde, às 19h, o São Luiz recebe o Brasil de Pelotas.