Fábio Gomes garante vitória, e liderança, do Atlético no Mineiro

Com um gol de Fábio Gomes no final da partida, o Atlético-MG derrotou o Pouso Alegre por 3 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. Com o triunfo alcançado neste sábado (26) no estádio Manduzão, pela 8ª rodada da competição, o Galo chegou aos mesmos 19 pontos do vice-líder Cruzeiro (que tem um saldo de gols pior).

O Atlético-MG, que desejava a vitória para assumir a ponta da classificação, abriu o placar logo aos 9 minutos do confronto, com gol de cabeça de Eduardo Sasha após cobrança de escanteio de Guilherme Arana.

O time da casa só conseguiu igualar aos 14 minutos da etapa final, quando Ramon Baiano aproveitou bola lançada na área. Porém, o Galo continuava vivo, e voltou a ficar à frente aos 26, quando Ademir cruzou, Vargas escorou e Sasha voltou a balançar a rede da equipe adversária.

Jogando em casa, o Pouso Alegre não se entregou, e o zagueiro Ramon Baiano voltou a deixar a sua marca aos 35 minutos. Mas, quando tudo parecia caminhar para um empate por 2 a 2, o Galo arrancou a vitória já aos 51 minutos do segundo tempo. Nacho Fernández cobrou escanteio e Fábio Gomes subiu muito para fazer de cabeça.

Agora, o Galo volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (6), no clássico com o Cruzeiro.