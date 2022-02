Sicredi apoia Futsal Gaúcho

O Sicredi, com mais de 2 milhões de associados gaúchos, fechou parceria com a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) como apoiador exclusivo da edição do Campeonato Estadual deste ano. Conforme a LGF, o nome Gauchão Sicredi de Futsal será utilizado nas dez divisões e categorias em que o torneio é realizado – Série A, Série B, Série C, Feminino, Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13, Sub 11 e Sub 9 ao longo de 2022. Ainda de acordo com a Liga, serão 190 equipes que disputarão 1.200 jogos em mais de 130 cidades do Estado, com envolvimento de 5.000 atletas e membros de comissão técnica.

“O futsal gaúcho é reconhecido pela sua organização, pelo excelente nível dos seus jogadores e pela qualidade de suas equipes. A parceria do Sicredi com a LGF representa o apoio a um esporte que movimenta comunidades e que já rendeu, ao Rio Grande do Sul, importantes conquistas, como seis títulos mundiais nos últimos 25 anos. É um esporte muito praticado aqui no Estado por pessoas de todos os gêneros e idades, mobilizando uma torcida apaixonada”, explica o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Leandro Gindri de Lima. O Campeonato tem previsão para começar no dia 28 de maio.

