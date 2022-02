Secretaria do Esporte e Lazer lança a Copa RS de Futebol Amador 2022

O lançamento do campeonato ocorreu no auditório da Federação Gaúcha de Futebol - Foto: Cristiano Júnior/SEL

Valorizar o atleta amador e promover a integração dos 497 municípios gaúchos em uma competição de futebol é o objetivo da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com a realização da Copa RS de Futebol Amador em 2022. O lançamento do campeonato ocorreu na terça-feira (22/2), no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), instituição que apoia a iniciativa.

O presidente da FGF, Luciano Hocsman, disse ser um momento de muita alegria para a federação em receber os representantes dos municípios no lançamento da Copa RS de Futebol Amador. “Estamos aqui para apoiar o futebol em todas as esferas”, afirmou.

Para o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, concretizar o lançamento da Copa RS de Futebol Amador é a realização de um sonho. “Esse será o maior campeonato de futebol amador do país e acontecerá no Rio Grande do Sul. O que nos traz uma honra muito grande por ser realizado por este governo. A intenção é de que essa copa seja mais parecida com a que a Federação Gaúcha oferece aos seus profissionais. Por isso estamos tratando essa competição de forma muito séria”, disse.

Danrlei destacou que quer ver o retorno dos clássicos antigos do futebol amador porque são muito importantes para as comunidades. “Essa é a primeira edição da copa. A probabilidade é que ela passe a integrar o calendário de eventos esportivos gaúchos, independentemente de quem estiver à frente do governo estadual”, ressaltou.

O diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Marcelo de Andrade, apresentou o regulamento da Copa RS 2022, que será disputada em duas categorias: Força Livre (a partir de 18 anos de idade) e Veteranos (a partir de 40 anos). Cada município poderá inscrever até quatro equipes, sendo que duas em cada categoria.

As inscrições podem ser feitas até dia 15 de abril no sitewww.esporte.rs.gov.br, no link Eventos/Jogos/Copa RS Futebol Amador. A competição será realizada de junho a dezembro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

A copa ocorrerá em oito etapas: municipal, microrregional, regional, estadual 1, estadual 2, estadual quartas de final, semifinal e final. O sistema de disputa dependerá inicialmente do número de equipes inscritas em cada região e será realizado em locais que têm estruturas exigidas pela organização do evento. Como premiações na fase final, serão concedidas medalhas e troféus aos participantes classificados em 1º, 2º e 3º lugares.