União Frederiquense solicita afastamento de árbitro do Gauchão 2022

União Frederiquense reclama do pênalti marcado nos acréscimos do jogo contra o Guarany de Bagé (Foto: Sérgio Galvani | Guarany FC)

Guarany e União Frederiquense empatavam sem gols até os 47 minutos da etapa complementar, quando o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Raphinha bateu e converteu, garantindo a primeira vitória do time de Bagé no Gauchão 2022. O jogo ocorreu na noite do sábado (19/2), no estádio Estrela D’Alva.

O lance duvidoso e que influenciou diretamente no placar da partida irritou os dirigentes do clube de Frederico Westphalen. Nesta semana, a diretoria encaminhou ofício ao presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (CEAF/RS), Luiz Fernando Gomes Moreira, solicitando o afastamento do árbitro Érico Andrade de Carvalho do Gauchão 2022.

— O clube acredita que o erro grosseiro cometido pelo árbitro no jogo entre Guarany e União Frederiquense, válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022, bem como a conduta hostil com profissionais da equipe, é um desrespeito com nossa instituição. Além do ofício, também foram encaminhadas imagens que apontam o erro cometido pela arbitragem. Não poderíamos permanecer omissos, diante do esforço de toda a comunidade para manter o futebol profissional no mais alto nível — diz um trecho da nota oficial postada na página do União Frederiquense no Facebook.

O Leão da Colina soma sete pontos e está na décima posição da chave única. Mesma pontuação tem o Juventude, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. No próximo domingo, a partir das 19 horas, o União Frederiquense recebe o Brasil de Pelotas.

