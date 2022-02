Santos elimina Salgueiro e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Santos está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (23), o Peixe derrotou o Salgueiro por 3 a 0 no Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), assegurando vaga para encarar Fluminense-PI ou Oeste, que se enfrentam na quinta-feira (24), às 15h30 (horário de Brasília), no Albertão, em Teresina.

A vitória assegura ao Alvinegro Praiano uma premiação de R$ 1,5 milhão. O clube paulista já havia recebido R$ 1,27 milhão por participação na competição - o Salgueiro teve direito a R$ 620 mil.

A pressão na saída de bola exercida pelo Salgueiro deu trabalho nos primeiros minutos, mas o Santos não demorou a tomar o controle das ações, utilizando bastante os lados. Foi assim que o Peixe abriu o placar, aos 24 minutos. O atacante Ângelo recebeu na esquerda, levou para dentro e bateu colocado, de fora da área, fazendo um bonito gol. Se faltou firmeza para Jerfesson espalmar o chute do camisa 11 santista, o goleiro se redimiu quatro minutos depois, salvando uma paulada do atacante Marcos Leonardo.

Os anfitriões se lançaram ao ataque no segundo tempo, mas a pontaria não ajudou. Aos 18 minutos, na oportunidade mais clara, o meia Valdeir teve a chance sozinho, dentro da área, mas o chute saiu por cima da meta. A punição veio aos 31. O lateral Lucas Pires cruzou pela esquerda e o volante Vinícius Zanocelo, que tinha acabado de entrar, cabeceou para as redes. Ainda deu tempo para, aos 45 minutos, o atacante Rwan, destaque do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, dar números finais ao jogo.

Cuiabá também avança

Mais três partidas movimentaram a Copa do Brasil nesta quarta. O Cuiabá se garantiu na próxima fase ao bater o ASA por 2 a 0 no Fumeirão, em Arapiraca (AL). O atacante Élton, cobrando pênalti, abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 16 minutos, o meia Rodriguinho definiu o placar. O Dourado terá pela frente o Figueirense, que eliminou o Lagarto na terça-feira (22).

O Azuriz também se classificou ao derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0 no Estádio dos Pioneiros, em Pato Branco (PR). O gol da vitória, marcado pelo zagueiro Salazar, saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Os paranaenses, estreantes na competição, serão adversários de quem passar entre Mirassol e Grêmio, que se enfrentam na terça-feira (1º de março), às 21h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

No primeiro jogo do dia, o Tuntum, clube com oito meses de existência e que também disputa a Copa do Brasil pela primeira vez, superou o Volta Redonda por 4 a 2 no Estádio Rafael Seabra, em Tuntum (MA). O atacante Andrezinho (duas vezes), o meia Vagalume e o zagueiro Maicon balançaram as redes para os anfitriões - os atacantes Pedrinho e Lelê descontaram para o time fluminense. Os maranhenses aguardam quem se classificar no confronto entre Sergipe e Cruzeiro, que jogam nesta quarta, às 21h30, no Batistão, em Aracaju.