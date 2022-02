Estado assina acordo para criar instalação urbana consorciada

O governador Eduardo Leite assina, na tarde desta quarta-feira (23/3), acordo judicial entre o governo do Estado e os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul prevendo futura instalação de uma operação urbana consorciada na área do horto florestal padre Balduíno Rambo, próxima ao Zoológico de Sapucaia do Sul.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de acordo judicial para a implantação de operação urbana consorciada

Quando: 23/2 (quarta-feira), às 14h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini