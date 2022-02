Equipe do CBMSC localiza 10 vítimas entre os escombros em Petrópolis

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) chega ao quarto dia de trabalho em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, com o saldo de 10 localizações efetivas de vítimas e a retirada de cinco corpos dos escombros, sendo que as outras cinco seguem com ações de remoção.

O município fluminense foi duramente atingido por um forte temporal há nove dias, que provocou deslizamentos e alagamentos. Várias partes da área urbana foram destruídas e o total de morte chegou a 195, até a noite desta segunda-feira, 21.

A primeira equipe catarinense formada por nove os militares e cães do CBMSC embarcou neste sábado, 19, para o Rio de Janeiro e atuou intensamente desde a chegada. No próximo fim de semana, outra equipe seguirá para Petrópolis e a que está atuando por lá voltará para Santa Catarina.

Revezamento

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Nesta quarta-feira, 23, a manhã foi de descanso, já que os trabalhos realizados nesta terça, 22, se estenderam até às 21 horas. Há um revezamento planejado entre as corporações. Ou seja, quando o CBMSC voltar a atuar, outra equipe sai da cena para descansar.

O Capitão Alan explica que além de ser um cuidado com os animais, estas pausas também são importantes para a retomada do foco, após dias de trabalho.

Nesta terça, a equipe do CBMSC foI fundamentaL para o apontamento dos locais de mais três vítimas, retiradas dos escombros.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Conforme os Bombeiros Militares, esta operação é uma missão de solidariedade e o trabalho é realizado para trazer alento aos familiares das vítimas.