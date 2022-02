Governador participa da inauguração da nova sede da Fecomércio-RS

O governador Eduardo Leite participou, na noite desta terça-feira (22/2), da inauguração da nova sede da Fecomércio-RS. Localizado no bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre, o prédio é chamado de a nova Casa do Comércio Gaúcho.

A obra teve duração de quatro anos e foi fruto de projeto estruturado da entidade, que comprou o terreno em 2006 e pensou o espaço para promover mais integração entre a sua base de sindicatos patronais e filiados, além de promover o desenvolvimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo. O evento de inauguração contou com líderes empresariais e autoridades, que destacaram a força do empreendedorismo gaúcho.

O governador disse que o novo espaço é uma entrega da entidade não só para o setor, mas para todo o Estado, pelos encontros qualificados que já vem proporcionando. “É um espaço que qualifica o trabalho importante que a Fecomércio faz dentro de um setor muito significativo, que gera muitos empregos e movimenta a nossa economia. Além disso, a construção também vai ajudar no desenvolvimento de uma região da cidade e qualifica ainda mais o nosso Estado para receber eventos nacionais, como os que já estão ocorrendo aqui”, afirmou.

Com 37 mil metros quadrados, o prédio conta com uma torre administrativa, um centro de convivência, auditório com capacidade para 1.000 pessoas e dois restaurantes com 480 lugares.

Presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn destacou que a sede opera com foco na sustentabilidade, com placas de energia solar que representam metade do consumo do local e estação de tratamento de esgoto própria que trata 100% do resíduo produzido. “De todas as características do nosso prédio, a mais importante será o uso que faremos dessa nossa nova casa. Queremos que seja usada pelos sindicatos patronais e pelo empresariado gaúcho como uma ferramenta de trabalho, auxiliando esses empresários a fazerem mais negócios, gerando mais emprego e arrecadação”, disse Bohn.

Também participaram do evento o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, senadores, deputados federais e estaduais e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes.