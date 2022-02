Força-tarefa ameniza situação da estiagem em Concórdia

Depois de manter durante todo o final de semana caminhões-carreta buscando água do Rio Uruguai, a Casan interrompeu nesta segunda-feira, 21, a força-tarefa em Concórdia, segunda maior cidade da Região Oeste. Contratados por uma empresa de São Paulo, pois houve dificuldade em conseguir o serviço devido à estiagem, os caminhões fizeram o transporte de 130 cargas, o que corresponde a 3,9 milhões litros de água até um córrego que desagua no rio Suruvi, um dos mananciais da cidade.

Nesta terça-feira, 22, o Sistema de Abastecimento apresentou melhoria significativa, com fornecimento de água a praticamente todas as localidades da cidade. O revezamento entre os bairros também foi suspenso, mas ainda há necessidade de caminhão-pipa de água para abastecimento direto em caixas d´água de algumas residências.

Apesar de escassa, a chuva desse início de semana também trouxe algum alívio e elevou um pouco o nível do Rio Suruvi. Porém, como a previsão é de continuidade de pouca chuva nos próximos meses, toda a equipe se mantém em alerta e a Companhia orienta o uso econômico da água.

Investimentos contínuos ajudam conter a crise hídrica

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Com uma topografia extremamente acidentada, Concórdia está entre os sistemas de abastecimento mais complexos atendidos pela CASAN. Por esse motivo, recebe investimentos contínuos, que agora trazem reflexos na manutenção do abastecimento apesar da severa estiagem que desde 2019 compromete praticamente todos os cursos d´água do Oeste.

Nos dois últimos anos (2019 e 2021), aproximadamente R$ 7,3 milhões foram investidos em melhorias nas estruturas de captação, tratamento, bombeamento e distribuição de água.

Só na substituição de redes de distribuição foram R$ 2,3 milhões, renovando as tubulações e colaborando com o controle de perdas de água em vazamentos.

Outros R$ 5 milhões foram investidos em subestações de energia, recalque de água tratada e implantação de novas adutoras.

Também contemplada no Planejamento Hídrico de Santa Catarina, o município terá nos próximos anos recursos de R$ 25 milhões reforçando o Sistema de Abastecimento. Entre as melhorias previstas estão novas unidades de captação, recalque e adutoras de água bruta, reservatórios e uma Estação de Tratamento de Água.

“É mais um município da Região Oeste que recebe atenção emergencial e também recursos para trazer mais segurança hídrica no futuro”, ressalta a diretora-presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos.