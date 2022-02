Governador visita centro de distribuição da Amazon em Nova Santa Rita

O governador Eduardo Leite visitou nesta segunda-feira (21/2) o centro de distribuição da Amazon, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com 41 mil metros quadrados, o complexo é um dos maiores da companhia americana no Brasil e o único da região sul do país. O centro foi inaugurado em novembro de 2020 no parque logístico 3SB, o maior do Estado.

No local, o governador foi recebido pelo líder da operação da Amazon no Brasil, Daniel Mazini, que apresentou um panorama das operações da empresa no Estado e no país. Leite conheceu as instalações do complexo e os processos de recebimento, armazenamento e expedição dos produtos. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, também acompanharam a visita.

“É muito bom ver este centro funcionando aqui no nosso Estado, gerando emprego e ajudando a nossa economia. Fizemos um trabalho muito importante por meio das nossas secretarias da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico para viabilizar esta unidade e para que a Amazon possa ter, no futuro, novas operações aqui. Estamos juntos para ajudar a gerar mais desenvolvimento, sempre trabalhando para que o Rio Grande do Sul seja atrativo e merecedor de novos investimentos”, disse o governador.

Política tributária do Estado e bom diálogo com secretarias foram importantes para a instalação da unidade no RS - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

De acordo com Mazini, o complexo gera entre 350 e 900 empregos, dependendo do momento, com maiores contratações em períodos de grande movimentação do varejo, como Natal e black friday. Atualmente, o complexo emprega cerca de 500 funcionários. O líder da operação da Amazon no Brasil destacou a política tributária do Estado e o bom diálogo com as secretarias da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico como fatores importantes para a implementação da unidade e para a possibilidade de expansão das operações.

“Fomos muito bem recebidos no Rio Grande do Sul e estamos muito animados com as operações aqui. Enviamos centenas de milhares de produtos todos os meses por aqui, gerando empregos e atendendo os clientes da região Sul”, afirmou Mazini.

O governo do Estado e a Amazon também estão juntos na promoção da qualificação do varejo gaúcho por meio do e-commerce. Em janeiro deste ano, a empresa e o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assinaram um memorando de entendimento que prevê treinamentos e seminários on-line (webinars) para micro e pequenos empreendedores gaúchos. O primeiro webinar ocorreu no fim de janeiro.

Os treinamentos promovidos pela Amazon têm o objetivo de integrar as micro e pequenas empresas (MPE) do Rio Grande do Sul ao comércio eletrônico e auxiliá-las no processo de digitalização.