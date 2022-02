Governo do Estado libera R$ 754 mil para pontes em três municípios

O Governo de Santa Catarina, por meio da Defesa Civil, liberou nesta segunda-feira, 21, R$ 754 mil para instalação de kits de transposição (pontes) em três municípios catarinenses. O secretário-chefe da Defesa Civil, David Busarello, assinou sete termos de compromisso destinando recursos aos municípios de Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e Iraceminha.

As estruturas serão instaladas nas localidades da Cova da Onça e Vargem do Braço (em Santo Amaro), Rio Bloemer e Rio do Rancho, em São Bonifácio, no valor de R$ 80.541,40 cada e nas localidades de Linha Santa Fé e Biguá, em Iraceminha, com aporte de R4 118 mil para cada obra.

“São estruturas seguras, de concreto, acima da cota da enchente e que visam atender comunidades de localidades afetadas por eventos adversos”, destacou Busarello. “O governo Carlos Moisés vem atuando no sentido de dar respostas rápidas e eficientes, trabalhando em parceria estreita com municípios e Poder Legislativo”.

O prefeito de Santo Amaro da Imperatriz, Ricardo Lauro da Costa, destacou o apoio do Governo de Santa Catarina no atendimento às necessidades do município. “Recebemos a boa notícia de que o Governo, por meio da Defesa Civil, liberou recursos para três novas pontes”, disse. “Agradecemos ao governo Carlos Moisés pelo apoio, pois estamos melhorando a estrutura viária do nosso município”, completou.

Desde janeiro de 2021, a Defesa Civil entregou 28 kits de transposição, o que representa investimento total de R$ 2,8 milhões. Outros 87 termos de compromisso já estão assinados e representarão recursos da ordem de R$ 9,1 milhões do Governo do Estado.