Levantamento parcial indica que mais de 70 mil crianças foram imunizadas no Dia C de vacinação contra Covid-19

O balanço parcial do Dia C de vacinação de crianças contra o coronavírus, campanha realizada no sábado (19/2), indica que 72.830 doses foram aplicadas em 378 municípios. A apuração foi realizada pela Secretaria da Saúde (SES) nesta segunda-feira (21/2).



Ijuí foi a cidade com maior movimento reportado à SES, com 3.880 doses. A lista das cidades com maior adesão segue com Santa Maria (3.376 doses), Pelotas (3.186), São Gabriel (3.115) e Porto Alegre (2.977).

Dados mais consolidados ainda deverão ser compilados ao longo da semana, conforme as secretarias municipais da Saúde informem no Sistema de Informações do Programa Nacional de Saúde (SI-PNI) as doses realizadas. Assim que houver esse registro, os dados serão contabilizados no painel da vacinação da SES, emvacina.saude.rs.gov.br.

Somadas as doses que já aparecem na página da SES com essas do Dia C, que ainda não constam ali, são cerca de 390 mil crianças de cinco a 11 anos vacinadas com a primeira dose, que representam 40% do total da população estimada desta faixa.