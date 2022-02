Inscrições de projetos para Virada Cultural em SP vão até 11 de março

Estão abertas, até 11 de março, as inscrições para grupos artísticos que desejem participar da Virada Cultural 2022. A 17ª edição do evento está programada para os dias 28 e 29 de maio. Nesses dias, diversos espaços públicos em todas as regiões da cidade são ocupados por 24 horas por uma intensa programação cultural.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário com os dados do grupo, indicando qual a área de atuação. Entre as possibilidades listadas pela prefeitura estão: arte de rua, artes visuais, circo, cultura popular, dança, intervenções itinerantes, música, performance, sarau, teatro adulto e teatro infantil.

A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo não detalhou os locais em que o evento será realizado ou a estimativa de público. Destacou apenas que seguirá os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades em Saúde.

A 16ª edição da Virada Cultural de São Paulo ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro com programação online e intervenções urbanas. O tema foi “Tudo de arte, nada de aglomeração” e contou com cerca de 400 atrações. As transmissões em tempo real foram feitas no site do evento e no Youtube.