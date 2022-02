Em Rio Pardo, governador dá início ao ano letivo da rede estadual de ensino

A manhã desta segunda-feira (21/2) foi marcada pelo retorno das aulas da rede estadual de ensino em todo o Rio Grande do Sul. Em visita a Rio Pardo, o governador Eduardo Leite participou do ato de início do ano letivo, no Instituto Ernesto Alves. Também no município, Leite vistoriou as obras da ERS-403, conheceu a casa prisional da cidade e participou do lançamento da revitalização da praia dos Ingazeiros.

“Valorizamos muito essa retomada das aulas, depois de dois anos muito difíceis em função da pandemia. Hoje iniciamos o ano letivo conhecendo melhor os cuidados para evitar a doença, também temos a vacinação que está em andamento”, afirmou o governador. Ainda em sua fala, deixou um recado aos alunos. “Tenho certeza que cada aluno que está aqui levará boas lembranças desta escola. Valorizem os professores, que estão aqui para dar a vocês a formação necessária para o mundo lá fora. Não é um mundo fácil, exige cada vez mais capacidade e conhecimento para que vocês conquistem seu lugar”, disse.

Foram entregues 30 chromebooks para uso dos alunos do Instituto Ernesto Alves, no município - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Governo do RS comprou 90 mil aparelhos, investimento de R$ 165 milhões, para beneficiar 2.376 escolas estaduais - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Durante o evento, foram entregues 30 chromebooks para uso dos alunos da instituição. A iniciativa busca qualificar o ambiente digital da comunidade escolar e fortalecer a inserção da tecnologia nas instituições de ensino. Ao todo, o governo do Estado adquiriu 90 mil aparelhos – investimento de R$ 165 milhões, para beneficiar 2.376 escolas estaduais. Em 2021, foram distribuídos 50 mil chromebooks para docentes regentes de classe e coordenadores pedagógicos, com valor investido de R$ 83,6 milhões.

Ainda em Rio Pardo, o governador vistoriou as obras na ERS-403 e conversou com moradores do local, que serão diretamente beneficiados pela melhoria. Com investimento de cerca de R$ 23 milhões, serão pavimentados quase 21 quilômetros na rodovia que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Na mesma estrada, já foram concluídas, em agosto de 2021, obras de recuperação e conservação, em uma extensão de 18,5 quilômetros e investimento de R$ 757 mil.

“Os recursos estão assegurados, pretendemos finalizar a pavimentação até o fim deste ano. Além de garantir mais qualidade de vida para quem mora próximo à rodovia, vai facilitar o trajeto entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo. É mais uma obra esperada há muitos anos que sabemos que será concretizada”, afirmou Leite.

Incentivo ao turismo na região

Com recursos do Avançar no Turismo, o município de Rio Pardo foi contemplado para a revitalização da praia dos Ingazeiros. O objetivo do projeto é qualificar a infraestrutura do local, fomentando o turismo e o lazer. O total de recursos para a obra é de aproximadamente R$ 1 milhão, sendo repassado pelo Estado R$ 860 mil. Em ato de lançamento, o governador relembrou as ações de governo que possibilitaram investimentos nas diversas áreas de serviços do Estado, inclusive no turismo.

“Não tenho dúvida que este investimento vai causar impacto na economia, na geração de renda e na autoestima de suas cidades. A revitalização de uma orla como a dos Ingazeiros injeta ânimo, confiança e mais prazer para quem vive aqui. É um efeito cascata positivo para a nossa população”, celebrou.

Projetos direcionados à educação para mulheres apenadas

Em visita à casa prisional de Rio Pardo, o governador conheceu a estrutura bicentenária que, após reforma, receberá mulheres apenadas. A unidade será referência de recolhimento feminino na região, com incentivo a projetos direcionados à educação, à qualificação profissional e políticas públicas voltadas à igualdade de gênero.

Acompanharam as agendas em Rio Pardo o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o prefeito de Rio Pardo, Edivilson Brum.