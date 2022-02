Times de Tenente Portela são eliminados da Copa Região Celeiro

Miraguai de Tenente Portela foi eliminado pelo Sem Rival de Boa Vista do Buricá, na tarde do sábado (19/2) (Foto: Reprodução | Guia Crissiumal)

Os representantes de Tenente Portela se despediram da Copa Região Celeiro 2020 no fim de semana. A competição organizada pela Primeira Liga foi retomada em outubro do ano passado após a paralisação provocada pela pandemia de Covid-19.

Miraguai e Sem Rival voltaram a se enfrentar na tarde do sábado (19/2) em Boa Vista do Buricá. O selecionado portelense havia vencido a partida de ida das semifinais e necessitava de um empate para garantir vaga na decisão do título. Porém, os donos da casa mostraram sua força e conseguiram reverter a desvantagem. O duelo acabou 3 a 1.

Depois de perder por 6 a 0 no primeiro jogo, o Tamoio tinha uma missão quase impossível. Precisava golear o Santos de Três Passos por seis gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Entretanto, o confronto marcado para a tarde do domingo (20/2) não ocorreu, sendo decretado WO (3 a 0) em favor da equipe três-passense.

Sem Rival e Santos disputarão o troféu de campeão da Copa Região Celeiro 2020 no dia 20 de março, no estádio Rubro Negro em Crissiumal.

