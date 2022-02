São Paulo fatura o título do Campeonato Varzeano de Miraguaí 2021

Com dois golaços – um de falta e o outro em belo chute de fora da área – o São Paulo bateu o time dos Amigos do Irapuá e faturou o título do Campeonato Municipal Varzeano de Miraguaí, edição 2021. A rodada de encerramento aconteceu na tarde do domingo (13/2), em Linha São Paulo.

Além de valer a taça de campeão, a partida teve outra atração especial: o árbitro. Leandro Vuaden – que pertence ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – aceitou o convite e foi quem comandou a decisão.

Na preliminar, a Linha Desportiva Primeiro de Maio derrotou o São Paulo B nos pênaltis, depois do empate em 0 a 0 no tempo normal, e ficou com o terceiro lugar da competição.

