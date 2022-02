Governo entrega licenças da Fepam ao grupo Cobra

Às 18h desta terça-feira (15/2), o governo do Estado entregará ao Grupo Cobra, no Palácio Piratini, duas licenças emitidas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam): a licença prévia (LP) para a produção de gases industriais pela empresa Regas Brasil Sul S/A e a licença de instalação (LI) para a usina termelétrica a gás natural à Termelétrica de Rio Grande.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário adjunto de Infraestrutura e Meio Ambiente, Guilherme Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, do superintendente da Portos RS, Fernando Estima, e do CEO do Grupo Cobra América Latina, Jaime Loppis.

