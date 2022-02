Santos de Três Passos e Miraguai de Tenente Portela largam com vantagem nas semifinais da Copa Região Celeiro

A rodada de ida das semifinais da Copa Região Celeiro 2020 foi disputada no último fim de semana. O certame organizado pela Primeira Liga foi retomado em outubro do ano passado após ser paralisado em virtude da pandemia de Covid-19.

No sábado (12/2), o Santos de Três Passos aplicou 6 a 0 no Tamoio de Tenente Portela. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de fevereiro e os portelenses precisarão vencer por seis gols de diferença para forçar a disputa de penalidades máximas. A direção do Tamoio ainda não comunicou à comissão organizadora em qual campo ocorrerá o confronto.

Na tarde do domingo (13/2), atuando em casa, o Miraguai de Tenente Portela derrotou o time do Sem Rival de Boa Vista do Buricá pelo placar de 3 a 2. O duelo de volta das semifinais está agendado para às 16 horas do próximo sábado. Qualquer empate no tempo normal classifica o Miraguai para a decisão. Caso o Sem Rival vença por um gol de vantagem, o primeiro finalista da competição regional será conhecido nos pênaltis.

A Primeira Liga informou que as finais da Copa Região Celeiro irão acontecer no dia 20 de março, em Crissiumal.

