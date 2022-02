União Frederiquense recebe o Grêmio mirando a reabilitação no Gauchão 2022

Depois de duas partidas fora de casa e derrotas para São Luiz de Ijuí e Aimoré, o União Frederiquense volta a jogar diante de seu torcedor na noite da quarta-feira (16/2). O adversário será o Grêmio, líder da competição. O duelo inicia às 19 horas.

Com quatro pontos e na décima posição da chave única, o Leão da Colina buscará a vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Se o Gauchão 2022 terminasse hoje, Juventude e Guarany de Bagé cairiam para a Divisão de Acesso.

A fase classificatória da competição estadual tem 11 rodadas. Depois disso, os quatro melhores seguem para as semifinais, enquanto que os dois piores serão rebaixados.

