Leandro Vuaden apitará a decisão do campeonato amador de Miraguaí

São Paulo e Amigos do Irapuá entram em campo às 16 horas do domingo (13/2) para decidir o título do Campeonato Municipal Varzeano de Miraguaí. O jogo será arbitrado por Leandro Vuaden – que pertence ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que por vários anos deteve o escudo da FIFA.

A presença do árbitro gaúcho foi acertada na noite da quinta-feira (10/2) e é vista como uma forma de engrandecimento e valorização do futebol local. No currículo de Leandro Vuaden tem a decisão da Copa do Brasil em 2014; uma semifinal da Libertadores de 2012, além de inúmeros Grenais. Ele ainda foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão de 2011.

A rodada que encerra a competição municipal acontecerá na localidade de Linha São Paulo e começará com a disputa do terceiro lugar a partir das 14 horas.

