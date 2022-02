Tenente Portela tem dois times nas semifinais da Copa Região Celeiro

Retomada após a passagem da fase mais crítica da pandemia de Covid-19, a Copa Região Celeiro está nas semifinais. A competição – organizada pela Primeira Liga – foi paralisada em março de 2020 e reiniciada em outubro de 2021.

As partidas de ida acontecem neste fim de semana. No sábado (12/2), em Três Passos, a partir das 16 horas, o Santos recebe o Tamoio. No domingo (13/2), em Tenente Portela, o Miraguai encara o time do Sem Rival. Esse duelo começa às 16 horas.

Os finalistas da Copa Região Celeiro 2020 serão conhecidos nos dias 19 e 20 deste mês, após os confrontos em Tenente Portela e Boa Vista do Buricá.

