Miraguai de Tenente Portela tenta vaga na final da Copa Região Celeiro Master

Miraguai de Tenente Portela recebe o Sem Rival de Boa Vista do Buricá no domingo (13/2), no estádio da Baixada (Foto: Diones Roberto Becker)

O Miraguai de Tenente Portela inicia sua luta por uma vaga na decisão da Copa Região Celeiro Master na tarde do domingo (13/2), quando recebe a equipe do Sem Rival de Boa Vista do Buricá. O confronto de ida da semifinal será disputado no estádio da Baixada em Tenente Portela, a partir das 14h30min.

A outra semifinal reúne Santos de Três Passos e Atlético Tiradentes. O primeiro jogo ocorre na tarde do sábado (12/2), a partir das 14h30min em Três Passos.

De acordo com a Primeira Liga – que organiza a competição regional – as partidas de volta das semifinais estão agendadas para os dias 19 e 20 de fevereiro.

