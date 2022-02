União Frederiquense encara o Aimoré pelo Gauchão 2022

Com quatro pontos ganhos e na décima posição da chave única, o União Frederiquense enfrentará o Aimoré no estádio Cristo Rei, a partir das 21 horas do sábado (12/2). O confronto é válido pela sexta rodada da fase classificatória do Gauchão 2022.

O Leão da Colina vai em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento – que hoje é ocupada pelo Juventude (11º lugar) e o Guarany de Bagé (12º lugar). Nesta rodada, o time de Caxias do Sul visita o Grêmio na Arena enquanto que o lanterna da competição recebe o São Luiz de Ijuí.

O Gauchão 2022 reúne 12 equipes na fase classificatória, que jogam entre si em turno único. Os quatro melhores avançam às semifinais. Já os dois piores serão rebaixados para a Divisão de Acesso.

