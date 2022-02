Jogando com equipe principal, Athletico-PR derrota Rio Branco

O Athletico-PR derrotou o Rio Branco por 2 a 0, nesta quinta-feira (10) na Arena da Baixada, em Curitiba. Para alcançar a vitória na 6ª rodada do Campeonato Paranaense, o Furacão optou por colocar em campo a sua equipe principal, pois até então estava jogando apenas com o time de aspirantes.

Com os 3 pontos somados em casa, o Athletico-PR ficou na 7ª posição da classificação com 10 pontos, três a menos do que o líder Operário.

A vitória do Athletico-PR começou a ser construída aos 20 minutos de partida, quando Abner cobrou escanteio e Léo Cittadini chegou batendo de primeira, colocado, para superar o goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, aos 38, o Furacão marcou o segundo, agora com Davi Araújo.

O próximo desafio do Athletico-PR na competição será no domingo (13), contra o Azuriz.