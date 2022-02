ABC conquista 1º turno do Campeonato Potiguar e se garante na decisão

O ABC está garantido na final do Campeonato Potiguar. Nesta quinta-feira (10), o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o rival América, no Frasqueirão, pela final da Copa Cidade de Natal, equivalente ao primeiro turno do Estadual. O Elefante tinha a vantagem da igualdade pela campanha feita na competição.

A conquista assegurou ao ABC um lugar na Copa do Brasil de 2023. Se também vencer o segundo turno, denominado Copa Rio Grande do Norte, o Alvinegro garante o título estadual sem a necessidade de uma final.

Por determinação da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), atendendo a uma recomendação do Ministério Público potiguar, o Clássico-Rei foi disputado com torcida única. Apesar das arquibancadas 100% favoráveis ao ABC, o América saiu na frente. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o volante Ítalo Henrique falhou no meio-campo e William disparou pela esquerda. Ele cruzou rasteiro e o também atacante Thiaguinho, na pequena área, mandou para as redes.

Na etapa final, aos cinco minutos, o atacante Wallyson cobrou escanteio pela direita e o meia Allan Dias, de cabeça, deixou tudo igual. Precisando retomar a dianteira para conquistar o turno, o América pressionou, mas o goleiro Pedro Paulo fez pelo menos três boas defesas e segurou o empate, favorável ao ABC.

O Clássico-Rei desta quinta-feira foi o 546º da história, sendo o 171º a terminar empatado. O Elefante tem 197 vitórias, enquanto o Dragão levou a melhor 178 vezes. A última delas em janeiro, pela primeira fase do Potiguar, quando o Alvirrubro encerou uma sequência de três triunfos seguidos do rival ao ganhar por 2 a 1, também no Frasqueirão. As estatísticas são de Marcos Trindade, pesquisador da memória do futebol do Rio Grande do Norte.