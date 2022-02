Campeonato Carioca: Flamengo supera Audax por 2 a 1

O Flamengo derrotou o Audax por 2 a 1, nesta quinta-feira (10) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com este resultado o Rubro-Negro se recuperou da derrota de 1 a 0 para o Fluminense no último domingo.

Após o triunfo a equipe da Gávea ocupa a 3ª posição da classificação com 10 pontos (dependendo do resultado do clássico entre Fluminense e Botafogo). Já a equipe com sede em Angra dos Reis ficou em 9º com 4 pontos.

Diante de um adversário de menor qualidade técnica, o técnico português Paulo Sousa optou por rodar o elenco e escalar sua equipe com apenas um zagueiro de ofício, Léo Pereira, que foi acompanhado na defesa pelos laterais Isla e Filipe Luís.

Com isso, o Flamengo dominou a etapa inicial, valorizando a posse de bola e criando boas oportunidades. Porém, mesmo com tamanha superioridade na etapa inicial, o time da Gávea só abriu o placar pouco antes do intervalo, quando Gabriel Barbosa recebeu de Lázaro e, mesmo com pouco espaço, bateu cruzado para superar o goleiro Max.

Logo aos 8 minutos do segundo tempo o Rubro-Negro ampliou, quando o zagueiro Thomás marcou contra após cobrança de falta do meio-campista Andreas Pereira. O Audax ainda chegou a diminuir aos 27 minutos com Hugo Sanches, mas o triunfo final foi mesmo do time da Gávea.

O Rubro-Negro volta a entrar em campo pela competição no domingo (13), quando recebe o Nova Iguaçu. No mesmo dia o Audax mede forças com o Boavista.