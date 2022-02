Surfe: Brasil domina evento de ondas gigantes em Nazaré

O Brasil dominou o Nazaré Tow Surfing Challenge, disputa da WSL (Liga Mundial de Surfe) realizada nesta quinta-feira (10) nas ondas gigantes da Praia do Norte, em Nazaré (Portugal). No masculino Lucas Chumbo conquistou o bicampeonato de melhor surfista e o tri de melhor equipe, ao lado do português Nic Von Rupp. Já entre as mulheres Maya Gabeira alcançou o lugar mais alto do pódio.

O surfista natural de Saquarema brilhou no evento ao fazer uma manobra inédita nas ondas da Praia do Norte, um aéreo alley-oop. “Estou superfeliz por ter vencido o prêmio de melhor performance individual e de melhor time também com o Nic [Von Rupp]. O melhor de tudo é que tivemos uma ótima conexão na água. Nem precisava dizer nada. Ele ficava escolhendo ondas incríveis para mim e eu apenas surfava. Depois, eu tentava fazer o mesmo para ele”, declarou Lucas Chumbo.

Entre as mulheres o Brasil também foi dominante, com a carioca Michelle des Bouillons liderando até a última bateria do dia, quando Maya Gabeira tirou a nota necessária para ter a melhor performance feminina. “Fiquei muito feliz por ter o Pierre [Caile] no jet-ski comigo. Ele arrasou e esta foi a minha primeira vitória individual aqui em Nazaré, onde dediquei a maior parte da minha vida”, declarou a brasileira.