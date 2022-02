Estado detalha investimentos do programa Avançar no Esporte

Com a parceria com os municípios, os R$ 89 milhões viram R$ 120 milhões em investimentos", projetou o governador - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado divulgou, na manhã desta quinta-feira (10/2), o detalhamento dos investimentos do programa Avançar no Esporte, que abrange cinco projetos estratégicos da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). O evento ocorreu no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário Danrlei de Deus e de prefeitos de municípios gaúchos.

Lançado em novembro do ano passado, o Avançar no Esporte previa o investimento de R$ 54,7 milhões em melhorias e reformas em espaços esportivos de municípios do Rio Grande do Sul e a realização de eventos. Nesta quinta-feira, o governador detalhou que os recursos foram ampliados em 63%, saltando para um investimento de R$ 89 milhões até o final de 2022.

"São 189 convênios assinados na parte de infraestrutura esportiva e 86 na parte de iluminação, além de outros projetos que o Estado está atendendo, ajudando a disseminar em todas as regiões, por meio desses investimentos, a prática esportiva tão importante para a inclusão social, para a saúde, para a integração dos municípios e para a segurança pública. Com a parceria com os municípios, os R$ 89 milhões viram R$ 120 milhões em investimentos, que ajudarão a transformar nossas cidades em lugares melhores para viver e com melhor qualidade de vida para a população”, detalhou o governador.

Em dois principais projetos, o Programa Estadual de Infraestrutura e o Ilumina Esporte, o governo, por meio da SEL, firmou 275 convênios com 207 municípios para revitalizar áreas públicas de esporte. No total, o investimento é de R$ 113,5 milhões – R$ 77 milhões do Tesouro Estadual e R$ 36,5 milhões de contrapartida dos municípios conveniados.

"O Avançar no Esporte é o segundo programa que mais contemplou municípios com o maior número de convênios", disse Danrlei

“O Avançar no Esporte é o segundo programa que mais contemplou municípios com o maior número de convênios. Um exemplo a destacar é a construção do Centro Esportivo do Município de Passo Fundo, em que a prefeitura está aportando R$ 1 milhão, totalizando R$ 1,6 milhão em investimentos. O programa também está destinando R$ 3,5 milhões para obras de revitalização do Cete, permitindo que o espaço receba campeonatos e jogos esportivos oficiais, uma carência de Porto Alegre e do Estado. Os municípios estão sendo muito parceiros do Avançar, entendendo a importância do esporte na vida das pessoas”, comemorou o secretário Danrlei.

Leite detalhou o Avançar no Esporte para prefeitos dos municípios gaúchos

Em novembro de 2021, foram anunciados R$ 30 milhões para o Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva, que agora teve um acréscimo de R$ 29,5 milhões. O Ilumina, que inicialmente receberia R$ 15 milhões, recebeu incremento de R$ 2,3 milhões. O eixo dos eventos previa um aporte inicial de R$ 2,2 milhões, mas com a inclusão da realização das Surdolimpíadas, em Caxias do Sul, o governo investirá mais R$ 2,5 milhões, totalizando R$ 4,7 milhões. Além disso, o Avançar no Esporte destinará R$ 4 milhões para o projeto Segue o Jogo – que disponibilizará kits de materiais esportivos para projetos sociais –, R$ 4,7 milhões para eventos esportivos e R$ 3,5 milhões para a revitalização do Cete.

O Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva prevê a construção, melhoria e reforma de espaços esportivos. Nos convênios, em contrapartida, os municípios aportam 30% sobre o valor solicitado. O Ilumina Esporte, por sua vez, prevê a iluminação de espaços de esporte e lazer em áreas públicas, ampliando o acesso e a segurança.

Para os eventos esportivos, está prevista também a realização da Copa Gaúcha de Futebol Amador (livre e veterano), dos Jogos de Integração dos Idosos, dos Jogos de Integração Municipais (Jirgs), da Copa RS de Futebol Feminino e do RS Verão Total (em andamento).